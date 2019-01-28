На период увеличенных выходных, связанные с Международным женским днем 8 Марта, назначены семь дополнительных поездов. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

В частности, дополнительные поезда № 191/192 Киев - Львов, № 223/224 Киев - Одесса, № 179/180 Киев - Днепр, №163 / 164 Харьков - Киев и № 167/168 Львов - Одесса будут отправляться в рейсы туда и обратно 8 и 10 марта.

Дополнительный поезд № 162/161 Николаев - Киев будет курсировать из Николаева 6 и 10 марта, а из Киева 7 и 11 марта. Поезд № 281/282 Днепр - Киев будет отправляться из Днепра 6 марта, а из Киева 11 марта.

Напомним, в 2019 года восьмое марта выпадает на пятницу. Таким образом украинцы получают три выходных дня подряд.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця добавила 6 дополнительных поездов на 8 Марта.

Ранее "Страна" писала о том, что Вятрович заявил журналистам, что к отмене 8 марта и 9 мая в Украине уже все готово. Также мы сообщали, что Вятрович озвучил новую концепцию 8 марта: борьба за права женщин и никаких "тортиков и букетиков".