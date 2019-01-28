В Украине охрану общественного порядка на избирательных участках во время выборов президента страны должны обеспечивать 60 тысяч полицейских. Об этом заявил замглавы Нацполиции Александр Фацевич во время коллегии МВД, передает "112 Украина".

"Учитывая 33 тысячи общего количества окружных и участковых избирательных комиссий, для обеспечения их сохранности нам необходимо привлечь не менее 60 тысяч правоохранителей. Это в расчете по два сотрудника на участок. При этом дополнительно должны быть сформированы резервы из числа спецподразделений полиции и департамента патрульной полиции", - объяснил он.

Как сообщает "Интерфакс", за 26 дней избирательной кампании полиция зарегистрировала 266 заявлений о связанных с ней преступлениях, открыла 8 производств. Об этом рассказал глава Нацполиции Сергей Князев в ходе итоговой годовой коллегии МВД Украины. Он подчеркнул, что больше всего таких нарушений зафиксировано в Киеве, в Закарпатской, Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской и Николаевской областях.

Как сообщала "Страна", 31 декабря в Украине стартовала избирательная кампания очередных выборов президента Украины. Также "Страна" публиковала полный список кандидатов в президенты Украины.

Напомним, немецкая газета потроллила Томос-тур Порошенко и назвала его попыткой спастись от провала на выборах.