В России вчера произошло громкое ограбление: из Третьяковской галереи средь бела дня при посетителях украли картину художника Куинджи. Похитителя уже задержали, картина также найдена.

"Страна" рассказывает подробности ограбления века.

О какой картине идет речь

Украдена была картина "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи, которая создавалась в период с 1898 по 1908 год (точная дата создания не установлена). Она приписана к коллекции Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге, где находится на сохранении большая часть картин Куинджи. Полотно небольшое, его размеры - 39 на 53 см. Картина застрахована на 12 миллионов российских рублей.

Художник греческого происхождения при рождении имел фамилию Куюмджи. Он родился 15 января 1841, 1842 или 1843 года на территории современной Украины - в местечке Карасу Мариупольского уезда, Екатеринославская губерния. Скончался в июне 1910 года в Санкт-Петербурге. Являлся признанным мастером пейзажной живописи.

Как произошло ограбление

Больше всего поражает дерзость ограбления. Оно произошло, когда в музее было много посетителей. Похититель просто подошел к полотну, снял его со стены, вытащил из рамы и унес. Окружающие люди подумали, что это сотрудник музея, и решили, что ничего необычного не происходит. Работники музея также не обратили внимания на эту сцену.

Пропажу Куинджи обнаружили около шести часов вечера. Полицию в Третьяковку вызвал инспектор вневедомственной охраны Росгвардии. Именно это управление охраняет музей. Место, где висела картина, огородили, а на выходе посетителей обыскивали сотрудники полиции.

Фото: Instagram.com

Кроме того, в Третьяковке одновременно с кражей картины была похищена роскошная шуба из гардероба. Связаны ли оба преступления, в полиции пока не сообщили.

В галерее также сообщили, что усиливают меры безопасности. Все картины обещают оснастить электронными датчиками.

Задержание похитителя

Человека, укравшего картину, полиция задержала на следующий день после ограбления в Подмосковье. Кроме того, была найдена и сама картина. Сообщается, что полотно не пострадало.

В полиции рассказали, что в ходе расследования уголовного дела был установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 31-летний мужчина, который был задержан в поселке Заречье Московской области. Похититель рассказал оперативникам, что спрятал похищенную картину на территории стройки в Одинцовском районе Москвы, где она и была изъята полицейскими.

Фото: telegram.org

Сообщается, что у похитителя были сообщники, также он раньше привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков.

На допросе задержанный, однако, не признал того, что совершил кражу. "Я не совершаю преступлений, я законопослушный гражданин России. Я не нарушаю Конституцию РФ и законы", - сказал он.

При этом задержанный утверждал, что никогда не привлекался к уголовной ответственности и ранее не был судим. Он не смог ответить на вопрос, где находился в воскресенье днем, 27 января, когда была совершена кража. "Я плохо помню, мне, наверное, надо освежить память", - сказал он.