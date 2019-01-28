В польском Кракове в воскресенье, 27 января, состоялась церемония жеребьевки чемпионата Европы по футболу среди сборных официально непризнанных государств (ConIFA). Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Матчи состоятся с 1 по 16 июня 2019 года в Степанакерте в Нагорном Карабахе. Этот регион который претендует на независимость от Азербайджана и находится под контролем Еревана.

Группа A: Арцах (Нагорный Карабах), Лапландия, "ЛНР";

Группа B: Абхазия, Ницца, Чамерия;

Группа C: Падания, "ДНР", Сардиния;

Группа D: Секейский край, Западная Армения, Южная Осетия.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA основана 7 июня 2013 года. Она объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA и насчитывает более 40 команд.

Как сообщала "Страна", киевское Динамо обменялось голами с румынским Стяуа на сборах в Испании. На 89-й минуте встречи - Сидклей идеальным ударом со штрафного отправил мяч в сетку.

Напомним, что самый юный футболист Шахтера открыл счет своим голам за команду.