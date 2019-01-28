Киевское Динамо, которое завершило первую часть сборов на минорной ноте ("бело-синие" проиграли Спарте 2 - 3, Прим.Ред.) продолжает активную трансферную политику и может усилиться боснийским защитником Андерлехта Огненом Враньешом.

Об этом передает Футбол 24 со ссылкой на портал Het Nieuwsblad.

Динамо уже провело предварительные переговоры с бельгийским клубом. Киевляне не против подписать боснийца и озвучили свои условия потенциальной сделки.

Бельгийский клуб хочет избавиться от игрока и сейчас, кроме киевлян, контактирует и с другими командами, которые заинтересованы в услугах 29-летнего боснийца.

Сейчас Враньеш переведен в дубль Андерлехта. В текущем сезоне он сыграл 10 матчей, результативными действиями не отличился.

Ранее "Страна" сообщала, что Динамо отдало в аренду своего полузащитника клубу из Саудовской Аравии.





