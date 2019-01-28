Секс-скандал в Tinder с мужем главы ГБР Александром Варченко и студенткой Натальей Бурейко - это сфабрикованное дело в отношении политтехнолога Владимира Петрова. Об этом заявил Владимир Коваль на своей странице в Facebook, один из 15 фигурантов скандала, который ранее дал показания против Петрова (на них, во-многом, и базировалось следствие). Теперь же он говорит, что показания с него выбили путем давления.

"Это политическое дело и как бы кто не смеялся с этих формулировок, каждый человек кто хоть как-то чувствует эту ситуацию, знает, что это так и знает кто закручивает эту мясорубку. Целью этого дела изначально было формирование любой доказательной базы на список конкретных фамилий с целью преследование как ряда политических оппонентов конкретных людей, так и конкретно Владимира Петрова в качестве мести за расследования #школакоррупции в отношении конкурсных комиссий ГБР, а также его профессиональную деятельность не связанную с сутью этого производства", - заявил Владимир Коваль.

Скриншот: facebook.com/kovalution

У самого Владимира Коваля как свидетеля по громкому делу нет ни электронного браслета, ни домашнего ареста. "Суть данного уголовного дела не в том, чтобы найти виновного или расследовать уголовные правонарушения, которые были. Суть в том, чтобы сфабриковать уголовное дело против Владимира Петрова и повлиять и надавить на него из-за проэкта "школа коррупции" и расследованиях в конкурсной комиссии ГБР", - уверен Коваль.

Он заявил, что не знаком с Натальей Бурейко. Однако вспоминает события 15 ноября, когда задерживали и обыскивали квартиры всех причастных к секс-скандалу лиц. Также Коваль рассказзал о психологическом давлении со стороны военных прокуроров из-за чего он и дал признательные показания. "Поскольку ни на моей технике, ни во время обыска в моей квартире, не было обнаружено следов преступной деятельности, с Натальей Бурейко я не знаком, а давление на меня и угрозы не дали заполучить желаемый результат, военная прокуратура взяла другую тактику: прессовать моих знакомых, а я должен был быть пытаться решить. Было множество спекуляций и психологического давления от "девушкам будет сложно в СИЗО", мне давали увидеться с задержанными, их психологическое состояние было сложным. Эта тактика оказалась для военных прокуроров более выигрышной и в результате в деле появились мои показания на Петрова, под условие освобождения пяти человек", - рассказал Коваль.

Скриншот: facebook.com/kovalution

Коваль также признает себя единственным организатором и исполнителем тиндер-скандала, однако акцентирует, что это должно доказывать следствие в порядке 92 ст. УПК и устанавливаться в судебном процессе.

Скриншот: facebook.com/kovalution

Напомним, блогера Александа Барабошко обязали носить электронный браслет до 24 марта. Политтехнолог Владимир Петров находится под домашним арестом до 28 января 2019 года и считает, что скандал является ничем иным, как проплаченной медийной акцией. Ранее нардеп Сергей Лещенко сообщил, что секс-скандал в "украинском ФБР" был организован группой депутатов от БПП.

Напомним, в интервью "Стране" Наталья Бурейко рассказала, что cогласилась стать участницей истории с дискредитацией Варченко всего за полторы тысячи гривен, да и те так и не получила.

"Стране" также стала известна суть обвинений против политтехнолога Петрова. Следствие полагает, что Владимир Петров создал крупную пиар-структуру, которая выполняла заказы политиков, занималась незаконным сбором компрометирующей информации о гражданах и "черным пиаром".