В Тернополе мужчина ради установления рекорда более 20 минут лежал снегом, из одежды на нем были только трусы. Рекордсменом стал 55-летний Василий Шевчук из Хоросткова, об этом пишет УНИАН.

Как сообщили организаторы мероприятия, рекорд зафиксировали вчера на Театральной площади. Шевчук пролежал под снегом 20 мин 6 секунд, при этом был одет только в трусы, а под снежным покровом он находился полностью, с головой. Он получил диплом об установлении рекорда Тернополя в номинации "Самое длительное пребывание человека под снегом с головой и без одежды".

Фото: unian.ua

Любопытно, что 55-летний Василий Шевчук был не одинок в стремлении стать рекордсменом. Пока он лежал под снегом 37-летний Андрей Балабух из Гусятинского района завязывал в узлы гвозди. Мужчина установил рекорд, завязав голыми руками за 1 минуту 11 секунд в узел два металлических гвозди длиной 30 см.

В декабре 2018 года Андрей Балабух установил рекорд, порвав за 22 секунды три колоды игральных карт (108 карт), скрепленных вместе. А Василий Шевчук для получения рекорда в номинации "Самый быстрый забег вокруг пруда без верхней одежды" в одних шортах тогда пробежал дистанцию ​​за 1 час 14 минут, сделав это для популяризации здорового образа жизни.

Ранее "Страна" писала о том, что впервые за 20 лет в Карпатах выпало рекордное количество снега, который завалил дома по крыши.

Также мы сообщали, что куриное яйцо побило мировой рекорд по лайкам в Instagram.