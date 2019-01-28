Полиция заявляет, что в Украине будут пытаться фальсифицировать выборы президента, которые пройдут 31 марта, при помощи голосов внутреннее перемещенных лиц. Об этом сообщают "Украинские новости".

По словам заместителя главы Национальной полиции Олега Козловского, преступники готовятся к фальсификации выборов на временно оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Россией Крыму. "По нашей информации, преступники уже начали такую подготовку", - сказал Козловский на коллегии министерства внутренних дел.

Также возможны фальсификации избирательной документации украинцев, проживающих за границей (около 4 млн человек). В свою очередь, глава Нацполиции Сергей Князев поручил усилить работу по предотвращению фальсификации выборов. Также он распорядился предоставить всем кандидатам в президенты физическую или любую другую охрану, какую они попросят.

Как сообщала "Страна", Кабмин перед выборами президента заговорил о росте средней зарплаты до 10 тысяч.

Ранее стало известно количество избирателей на выборах президента: их больше, чем после аннексии Крыма и появления "ЛДНР".