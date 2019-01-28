После кражи полотна Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" в Третьяковской галерее усиливают меры безопасности. После инцидента все картины обещают оснастить электронными датчиками. Об этом сообщил ТАСС директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов.



"Меры безопасности усилены, увеличено количество смотрителей, об организационных выводах по системе безопасности в целом мы будем говорить на брифинге сегодня, 28 января. Обязательное условие - все картины должны быть оснащены электронными датчиками, электронной сигнализацией. На постоянной экспозиции это само собой разумеющееся, а на временных экспозициях, вот конкретно на выставке Куинджи, этого не было. Безусловно, это необходимо сделать в кратчайшее время", - сказал Кононов.

Это уже вторая пропажа культурной ценности с 21 по 27 января в России - ранее сообщалось об исчезновении иконы XVI века "Богоматерь Смоленская-Шуйская" из Государственного исторического музея Москвы.

Также кража картины Куинджи стала вторым крупным ЧП в Третьяковской галерее за последние восемь месяцев - в мае 2018 года вандал повредил полотно Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", картина до сих пор находится на реставрации.

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео, как вор снял со стены картину Куинджи на глазах у десятков людей.

Также мы сообщали, что похищенная из Третьяковки картина Куинджи не повреждена.