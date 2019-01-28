Военные летчики, моряки ВМС и пограничники из состава Объединенных сил провели учения в акватории Азовского моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"В соответствии с приказом командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева была проведена проверка (тренировка) дежурного звена ударных самолетов по поддержке действий на море кораблей Военно-морских сил ВС Украины и Государственной пограничной службы Украины, действующих в составе Объединенных сил и осуществляющих патрулирование акватории Азовского моря в пределах района ООС", - заявили военные.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко пригласил в Азовское море корабли НАТО.

Как сообщала "Страна", пограничники получили катер-перехватчик для охраны границы Украины в Азовском море.

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