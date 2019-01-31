В феврале в Украине станет окончательно известно, кто идет на выборы президента и чьи фамилии впишут в бюллетени, обменять валюту можно будет на почте, за электроэнергию придут новые квитанции, а глава ПЦУ Епифаний вступит на престол. "Страна" собрала главные изменения и события, которые ждут украинцев в последнем месяце зимы.
Полный список кандидатов
4 февраля заканчивается подача документов в ЦИК потенциальными кандидатами в президенты. Окончательный список всех зарегистрированных кандидатов в ЦИК огласят 9 февраля.
Их фамилии и напечатают в избирательных бюллетенях.
Ознакомиться с полным списком кандидатов можно в специальном материале "Страны", который постоянно обновляется.
Новые платежки за электричество
С 1 февраля придут видоизмененные квитанции за электроэнергию. Поскольку оплачивать услуги нужно будет двум компаниям (на тариф это не повлияет), в платежках появятся две отдельные строчки. Одна - это услуги распределения, вторая - услуги поставки электроэнергии.
В квитанциях укажут новые реквизиты для оплаты. Нужно поменять старые на новые, если потребитель оплачивает счета через банк или интернет (подписывать новые договора не нужно).
В новых платежках обещают учесть возникшую переплату за прошлые месяцы. Платить двум компаниям украинцы будут, поскольку с января запустили реформу рынка электроэнергии по стандартам ЕС.
Новые правила обмена валют
С 7 февраля в Украине заработают новые правила обмена валют. Купить или продать валюту можно будет на почте. Кроме того, физические лица смогут ежедневно покупать валюту онлайн в эквиваленте до 150 тыс грн.
Также Нацбанк снимет ограничения, и украинцы смогут переводить валюту со своих карт на другие банковские карты за границей. При этом максимальный объем перечисления, которое можно будет отправить без открытия счета, вырастет с 15 тыс. грн до 150 тыс. грн.
Максимальную сумму, которую можно отправлять по почте, увеличат с нынешних 300 евро до 10 тыс евро. Индивидуальные лицензии на валютные операции заменит система е-лимитов (2 млн евро в год для юрлиц, 50 тысяч евро в год для физлиц). Ввозить и вывозить крупные партии банковских металлов и валюты разрешат не только банкам, но и юридическим лицам.
С 7 февраля Приватбанк откроет функцию покупки и продажи валют через приложение Приват24. При этом в сутки можно будет купить не более тысячи долларов.
Вступление на престол Епифания
На 3 февраля намечена интронизация, то есть церемония вступления на престол главы Православной церкви Украины Епифания. Она состоится в день его 40-летия во время публичного богослужения в соборе Софии Киевской.
Ожидается, что на ней будут присутствовать гости из Константинополя и иерархи из диаспоры. После этого, проведут заседание Священного Синода.
Среди запланированных вопросов - кадровые назначения. А далее - регистрация епархий новой церкви, после чего можно будет перерегистрировать и приходы.
Растаможка евроблях
22 февраля закончится 90-дневный льготный период оформления автомобилей на еврономерах.
После этой даты евробляхеры будут платить полную ставку акциза. А с мая к нарушителям будут применять финансовые санкции вплоть до конфискации транспортного средства.
Интернет и мобильная связь
С 1 февраля мобильный оператор Киевстар закрывает два тарифных плана: Домашний интернет и Домашнее ТВ.
Услуги провайдера "Воля" подорожают на 15-20%. Самый дешевый пакет с начала месяца будет стоить 165 грн вместо 145 грн ранее.
Также до февраля должны были создать систему, которая позволит с мая запустить возможность переноса мобильного номера между операторами. Ранее Киевстар, lifecell, и Vodafone подтвердили, что можно будет сменить оператора, сохранив номер.
Евровидение - 2019
В последнем зимнем месяце станет известно, кто споет от Украины на Евровидении. В двух полуфиналах Нацотбора, 9 и 16 февраля, свое мастерство покажут шестнадцать участников. Лучшего выберут 23 февраля, во время финала.
9 февраля выступят Вера Кекелия, Yuko, Maruv, Letay, Brunettes Shoot Blondes, ЦеШо, Bahroma, The Hypnotunez. А 16 февраля - Kazka, Ivan Navi, Kira Mazur, Anna Maria, Khayat, Laud, Braii, Freedom jazz.
Транслировать все это будут СТБ и UA:Перший.
Погода в Киеве
По данным ресурса Gismeteo, февраль в столице начнется с оттепели: до +2 днем. Вторая неделя месяца будет прохладнее: температура снизится до -1...-3 днем. А с 11 по 16 февраля ударят морозы до -4...-12 днем и до -21 ночью.
Далее, до конца месяца, температура будет колебаться от 0 до -5 днем.
В начале и конце месяца, в месте с потеплением придут осадки в виде мокрого снега. В морозный период будет стоять ясная погода.
Что покажут в кинотеатрах
7 февраля - "Круты 1918". Военно-исторический боевик режиссера Алексея Шапаренко.
Изначально его планировали показывать в кинотеатрах с 6 декабря, в День ВСУ. Но затем решили приурочить показ к дате боя под Крутами, 29 января.
Однако и это не вышло. В итоге успели 29 января сдеать только допремьерный поках. А в украинских кинотеатрах фильм появится с 7 февраля. Лента создана при поддержке Госкино Украины.
7 февраля - начало показы детективного триллера "Все знают" с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом в главных ролях.По сюжету испанка, живущая в Аргентине, ненадолго приезжает в окрестности с Мадрида с мужем и детьми, чтобы отметить семейное торжество. Но планы меняются. а на поверхность выходят старые тайны.
14 февраля - украинская комедия "Продюсер" с Дашей Астафьевой, Сантой Димопулос и Анной Андрес. Также там снялись Алексей Дурнев, Павел Зибров и Слава Каминская. По сюжету продюсеру нужно доставить большую сумму на съемочную площадку, но по дороге возникает слишком много соблазнов и опасностей.
21 февраля - мультфильм "Как приручить дракона - 3. Скрытый мир". Продолжение истории о викингах и драконах по книге писательницы Крессиды Коуэлл.
21 февраля также в прокат выходит фильм "Наркокурьер" с Клинтом Иствудом и Брэдли Купером. Режиссер ленты - Клинт Иствуд. В ней рассказывается о пожилом ветеране Второй Мировой войны, который взялся за наркобизнес.