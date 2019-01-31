В феврале в Украине станет окончательно известно, кто идет на выборы президента и чьи фамилии впишут в бюллетени, обменять валюту можно будет на почте, за электроэнергию придут новые квитанции, а глава ПЦУ Епифаний вступит на престол. "Страна" собрала главные изменения и события, которые ждут украинцев в последнем месяце зимы.

Полный список кандидатов

4 февраля заканчивается подача документов в ЦИК потенциальными кандидатами в президенты. Окончательный список всех зарегистрированных кандидатов в ЦИК огласят 9 февраля.

Их фамилии и напечатают в избирательных бюллетенях.

Ознакомиться с полным списком кандидатов можно в специальном материале "Страны", который постоянно обновляется.

Новые платежки за электричество

С 1 февраля придут видоизмененные квитанции за электроэнергию. Поскольку оплачивать услуги нужно будет двум компаниям (на тариф это не повлияет), в платежках появятся две отдельные строчки. Одна - это услуги распределения, вторая - услуги поставки электроэнергии.

В квитанциях укажут новые реквизиты для оплаты. Нужно поменять старые на новые, если потребитель оплачивает счета через банк или интернет (подписывать новые договора не нужно).

В новых платежках обещают учесть возникшую переплату за прошлые месяцы. Платить двум компаниям украинцы будут, поскольку с января запустили реформу рынка электроэнергии по стандартам ЕС.

Новые правила обмена валют

С 7 февраля в Украине заработают новые правила обмена валют. Купить или продать валюту можно будет на почте. Кроме того, физические лица смогут ежедневно покупать валюту онлайн в эквиваленте до 150 тыс грн.

Также Нацбанк снимет ограничения, и украинцы смогут переводить валюту со своих карт на другие банковские карты за границей. При этом максимальный объем перечисления, которое можно будет отправить без открытия счета, вырастет с 15 тыс. грн до 150 тыс. грн.

Максимальную сумму, которую можно отправлять по почте, увеличат с нынешних 300 евро до 10 тыс евро. Индивидуальные лицензии на валютные операции заменит система е-лимитов (2 млн евро в год для юрлиц, 50 тысяч евро в год для физлиц). Ввозить и вывозить крупные партии банковских металлов и валюты разрешат не только банкам, но и юридическим лицам.

С 7 февраля Приватбанк откроет функцию покупки и продажи валют через приложение Приват24. При этом в сутки можно будет купить не более тысячи долларов.

Вступление на престол Епифания

На 3 февраля намечена интронизация, то есть церемония вступления на престол главы Православной церкви Украины Епифания. Она состоится в день его 40-летия во время публичного богослужения в соборе Софии Киевской.

Ожидается, что на ней будут присутствовать гости из Константинополя и иерархи из диаспоры. После этого, проведут заседание Священного Синода.

Среди запланированных вопросов - кадровые назначения. А далее - регистрация епархий новой церкви, после чего можно будет перерегистрировать и приходы.

Растаможка евроблях

22 февраля закончится 90-дневный льготный период оформления автомобилей на еврономерах.

После этой даты евробляхеры будут платить полную ставку акциза. А с мая к нарушителям будут применять финансовые санкции вплоть до конфискации транспортного средства.

Интернет и мобильная связь

С 1 февраля мобильный оператор Киевстар закрывает два тарифных плана: Домашний интернет и Домашнее ТВ.

Услуги провайдера "Воля" подорожают на 15-20%. Самый дешевый пакет с начала месяца будет стоить 165 грн вместо 145 грн ранее.

Также до февраля должны были создать систему, которая позволит с мая запустить возможность переноса мобильного номера между операторами. Ранее Киевстар, lifecell, и Vodafone подтвердили, что можно будет сменить оператора, сохранив номер.

Евровидение - 2019

В последнем зимнем месяце станет известно, кто споет от Украины на Евровидении. В двух полуфиналах Нацотбора, 9 и 16 февраля, свое мастерство покажут шестнадцать участников. Лучшего выберут 23 февраля, во время финала.

9 февраля выступят Вера Кекелия, Yuko, Maruv, Letay, Brunettes Shoot Blondes, ЦеШо, Bahroma, The Hypnotunez. А 16 февраля - Kazka, Ivan Navi, Kira Mazur, Anna Maria, Khayat, Laud, Braii, Freedom jazz.

Транслировать все это будут СТБ и UA:Перший.

Погода в Киеве

По данным ресурса Gismeteo, февраль в столице начнется с оттепели: до +2 днем. Вторая неделя месяца будет прохладнее: температура снизится до -1...-3 днем. А с 11 по 16 февраля ударят морозы до -4...-12 днем и до -21 ночью.

Далее, до конца месяца, температура будет колебаться от 0 до -5 днем.

В начале и конце месяца, в месте с потеплением придут осадки в виде мокрого снега. В морозный период будет стоять ясная погода.

Что покажут в кинотеатрах

7 февраля - "Круты 1918". Военно-исторический боевик режиссера Алексея Шапаренко.

Изначально его планировали показывать в кинотеатрах с 6 декабря, в День ВСУ. Но затем решили приурочить показ к дате боя под Крутами, 29 января.

Однако и это не вышло. В итоге успели 29 января сдеать только допремьерный поках. А в украинских кинотеатрах фильм появится с 7 февраля. Лента создана при поддержке Госкино Украины.

7 февраля - начало показы детективного триллера "Все знают" с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом в главных ролях.По сюжету испанка, живущая в Аргентине, ненадолго приезжает в окрестности с Мадрида с мужем и детьми, чтобы отметить семейное торжество. Но планы меняются. а на поверхность выходят старые тайны.

14 февраля - украинская комедия "Продюсер" с Дашей Астафьевой, Сантой Димопулос и Анной Андрес. Также там снялись Алексей Дурнев, Павел Зибров и Слава Каминская. По сюжету продюсеру нужно доставить большую сумму на съемочную площадку, но по дороге возникает слишком много соблазнов и опасностей.

21 февраля - мультфильм "Как приручить дракона - 3. Скрытый мир". Продолжение истории о викингах и драконах по книге писательницы Крессиды Коуэлл.

21 февраля также в прокат выходит фильм "Наркокурьер" с Клинтом Иствудом и Брэдли Купером. Режиссер ленты - Клинт Иствуд. В ней рассказывается о пожилом ветеране Второй Мировой войны, который взялся за наркобизнес.