Министр внутренних дел Арсен Аваков назначил Олега Козловского заместителем главы Национальной полиции Сергея Князева. Об этом сообщают "Украинские новости".

"Сегодня я издал приказ о назначении Козловского", - сообщил Аваков во время коллегии МВД. В то же время глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что Козловский назначен по его представлению.

Олег Козовский назначен на должность заместителя главы Нацполиции - начальника департамента оперативной поддержки.

Как сообщала "Страна", в декабре 2018 года Нацполиция анонсировала создание нового авиационного подразделения. Оно должно обеспечить поддержание публичной безопасности, доступ к труднопроходимым местам, поддержку наземных специальных полицейских операций и специальных миссий. Кроме того, подразделение будет выполнять функцию аэромедицинской эвакуации.

Ранее глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что в Украине за 27 лет независимости погибло более тысячи полицейских.

Еще мы писали, что в Украине полиция за год изъяла 4 тонны наркотиков на 23 миллиарда гривен.