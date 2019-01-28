Святослав Вакарчук сегодня поставил официальную точку в спорах - пойдет ли он в президенты. Певец заявил, что не станет "менять джинсы артиста на галстук чиновника".

Правда, точка тут же превратилась в многоточие. Лидер "Океана Эльзы" дал понять, что в стороне от выборов не останется и окажет поддержку другим кандидатам. Кому - пока не говорит.

Вакарчук - это музыкальное сопровождение обоих майданов да и в целом самый популярный украинский музыкант. Собирая стадионы, он может серьезно помочь кому-то из кандидатов стать президентом.

"Страна" вспомнила, как Вакарчук начинал свой путь в политику.

Вернулся из США "другим человеком"

Отправной точкой похода Вакарчука в политику можно считать март-апрель 2018 года. Музыкант вернулся из Америки, где год учился в Стэнфордском университете.

Уже когда он туда отправился, в Украине заговорили о том, что Вакарчук едет на "курсы повышения квалификации" перед выборами. Мол, американцы начали лепить из него будущего президента Украины.

Эта точка зрения имела свою логику. В 2017 году стало уже окончательно ясно, что украинская власть далека от тех ценностей, что декларирует Запад.

Да, она последовательно рвет связи с Россией и налаживает военное сотрудничество с НАТО - но в реальности страну по западному образцу не меняет. И это сохраняет возможность обратного разворота Украины - в сторону России.

А, учитывая, что экономическая элита не менялась со времен Кучмы, начала муссироваться мысль, что идеального кандидата нельзя отыскать среди украинских политиков. Его легче "вырастить в пробирке". И неожиданное студенчество Вакарчука в Штатах связывали именно с этим процессом.

Однако запрос на новые лица - это не только тренд из-за океана. Еще более выражен он среди украинских избирателей. Именно с этим связан феномен и Вакарчука, и Зеленского. Впервые история дала серьезные шансы людям, не бывшим ранее в политике, но обладавшим высоким уровнем популярности.

Параллельно музыканта начали включать в социологические замеры, где его рейтинг постепенно подрастал, хотя каких-то астрономических значений так и не достиг (набирая максимум 6%). Впрочем, певец так не начал предвыборной кампании - в отличие от большинства кандидатов, которые задолго до официального старта гонки увесили страну билбордами.

Вместо этого Вакарчук до последнего держал интригу, отделываясь туманными заявлениями.

Что Вакарчук пел о президентстве

Вернувшись из Стэнфорда, в апреле певец выступил в Киево-Могилянской академии. Там он заявил, что 60% украинцев не могут сделать выбор - политики одни и те же, да и контролируются они одинаковыми олигархами (или сами таковыми являются, как Порошенко).

"Политики хорошо знают эту ситуацию. Но они так же хорошо знают, что они, весь политический класс, давно эту игру контролируют. Они сами навязали правила игры. От того, кто из них возьмет власть, а кто останется в оппозиции, для них самих не так много изменится. Они уже 26 лет то во власти, то в оппозиции. Фамилии в основном все те же. Люди от них начинают уставать", - так объяснил Вакарчук появление своей фамилии в соцопросах.

Сам же Вакарчук добавил: он гордится тем, что прожил свои 42 года так, что его можно потенциально включить в президентский рейтинг. Однако сделал оговорку, что власть его не интересует.

"Потому что я жил свою жизнь достойно. Я жил честно. Я зарабатывал свои деньги честно. Я никогда не стремился к власти. У меня был год, когда я был депутатом Верховной Рады. Я был первым человеком в истории украинской власти, который добровольно от нее отказался. Поэтому власть меня не интересует", – сказал он.

Тогда, весной, он так и не дал ответа на вопрос, пойдет ли в президенты - но явно оставил за собой открытую дверь. Одновременно музыкант объявил о возвращении "Океана Эльзы" и запланировал на День независимости большой концерт в Киеве.

Народ был практически уверен, что именно там "Вакар" объявит о президентстве - и правда, лучшей трибуны было не найти. Море из преданных фанатов, заведенных музыкой - это вам не выхолощенный партийный съезд с аплодисментами по команде.

Накануне концерта "ОЭ" опубликовал в сети песню "Скільки нас" с явно политическим и мобилизационным подтекстом.

Впрочем, на самом концерте музыкант не сказал о выборах ни слова. Вместо этого в перерыве между песнями он призвал освободить режиссера Олега Сенцова.

Отказ от каминг-аута объясняли по-разному. Кто-то говорил, что это отказ от выдвижения. Другие считали, что Вакарчук решил тянуть интригу по той же причине, что и Зеленский. По идее, обоим неофитам-кандидатам выгоднее как можно позже включиться в президентскую гонку - чтобы к выборам выйти на максимум своего рейтинга.

На длинной же дистанции они могут выдохнуться - за ними нет реальных дел, а конкуренты могут успеть выбросить на "неофитов" много компромата.

Надо признаться, что даже после концерта лидер "Океана Эльзы" продолжал интриговать. В сентябре на саммите YES в Киеве он пообещал, что скоро скажет "что-то конкретное" и отметил, что намерен бороться с коррупцией в стране.

"Я часто слышу от политиков слова о том, что музыканты должны петь, а политикой должны заниматься политики. 27 лет эти политики занимаются политикой. И что мы видим? Что делают политики? Воруют. Переводя на нормальный язык, их лозунг должен быть таким: пусть музыканты поют, а мы будем продолжать воровать. Вы готовы мириться с такой ситуацией? Я не готов. Что мне в такой ситуации остается делать?" - сделал Вакарчук крайне прозрачный намек на поход в политику.

Он также добавил, что у него есть команда. "Я верю, что лидеры - это важная вещь. Люди - это большая ценность. Но важно, кто стоит за этими людьми. Люди, которые стоят за мной имеют отвагу, силу, которую не остановить. И поверьте, мы не остановимся", - заявил он.

"Не важно, кто будет президентом, потому что в этой стране не человек изменит страну, а правила. И я сделаю все, чтобы поменять эти правила. Мы изменим эти правила везде, где нужно их изменить", - резюмировал Вакарчук.

Одновременно западные СМИ принялись наперебой обсуждать шансы Вакарчука. Большинство медиа восприняли его благожелательно. В то же время консервативная The Washington Times заявила, что президентство фронтмена "ОЭ" - проект миллиардера Джорджа Сороса. Который в Украине поддерживается через олигарха Виктора Пинчука.

В годовщину Майдана Вакарчук записал ролик с главной площади страны, где призвал не поддаваться "динозавроподобным" политикам. И не позволить провести "выборы без выбора".

После этого видео стало понятно, что в каком-то амплуа, но в политику музыкант пойдет. Он только укрепил это предположение 23 января.

"Я в деле и вы узнаете больше в ближайшее время. Я хотел бы привести в украинскую политику как можно больше новых лиц. Власть как таковая меня не интересует", - так Вакарчук ответил на вопрос, будет баллотироваться на выборах президента Украина в 2019 году.

"То, что движет мной в политике, - это разочарование в связи с нынешним состоянием украинской политики. Смотреть на все эти лица на билбордах вокруг Киева, это невыносимо", - пояснил Вакарчук. По его словам, Украине нужны новые политические лидеры, а не революции.

"Нам нужны новые политические лидеры. Я не верю в революции, так как они не обеспечивают устойчивых решений", - сказал певец. Также он призвал не ставить во главу президентской кампании вопрос конфликта с Россией, назвав это "ловушкой Путина".

Итак, стало понятно, что в политику музыкант идет. Но в каком качестве?

Теперь точно не президент

Только сегодня, 28 января, певец дал определенный ответ на вопрос - пойдет ли он в президенты. От Вакарчука впервые прозвучало "нет".

"Я неоднократно заявлял, власть как таковая, президентский пост как таковой - мне не интересны. Меня интересуют настоящие изменения в стране. И чтобы расставить все точки над "и", снять все вопросы, официально заявляю: я, Святослав Вакарчук, не буду участвовать в президентских выборах 2019 года. Я хорошо осознаю, что сейчас, в джинсах могу сделать больше для страны, чем надев галстук. И я не собираюсь стоять в стороне ", - рассказал он в своем обращении на YouTube.

Вместе с тем он отметил, что будет работать "со своей командой" для изменений в стране и победы проевропейских сил.

"Вместе с моей командой, я буду работать над тем, чтобы проевропейские силы победили. Я буду работать над тем, чтобы привести во власть как можно больше молодых профессионалов - людей будущего, тех, для кого справедливость и государственные интересы - превыше всего", - подчеркнул певец.

Почему певец решил не идти в президенты?

Президентская кампания - это огромная нагрузка. А для Вакарчука еще к тому же - риск утраты статуса "духовного лидера нации", в котором ему комфортно.

В то же время очевидно, что на политического лидера певец немного не тянет. Он эффективно работает по своей специализации, умело примешивая политику к творчеству. Но перерождение в "чистого" политика, видимо, не совсем дается Вакарчуку. Оно требует огромных психических и материальных затрат.

Впрочем, "Страна" еще в августе предсказывала, что Вакарчук будет более склонен поддержать кого-то из более реальных кандидатов, чем выдвигаться самостоятельно. И, судя по сегодняшнему заявлению певца, наш прогноз сбывается.

Вопрос только в том, кого поддержит певец, имеющий сотни тысяч фанов по всей Украине.

Гриценко, Садовой или Порошенко?

Сегодня у развития политической карьеры Вакарчука видится два основных пути.

Первый - это поддержать Анатолия Гриценко на выборах президента. В сторону этого кандидата уже качнулся лагерь "еврооптимистов", связанных с грантовыми структурами (а через них - и с Джорджем Соросом).

Они рассматривают Гриценко как единственный вариант, который не связан с нынешними коррумпированными элитами. При этом экс-министр обороны пользуется благосклонностью отдельных кругов США.

Если верить риторике певца за последние полгода - а он отказывал в перспективах "старым" политикам - то поддержка "первого непроходного" выглядит логическим продолжением предыдущих заявлений Вакарчука.

Сам же Гриценко говорил, что поддерживает контакт с певцом.

"Время от времени мы поддерживаем контакт. Я считаю, что как общественный деятель он мог бы добавить позитива для страны, но в каком статусе - определит он", - рассказал Гриценко.

При этом он добавил, что для музыканта еще не пришло время для президентства.

"Если бы он меня спросил об этом, то я бы сказал, что это еще не его время для президентства ... в такое сложное время", - говорил политик еще в ноябре. И видимо Вакарчук послушал его совета.

Впрочем, даже при поддержке певца шансы Гриценко на победу довольно призрачны. А в январе появилась информация, что в окружении Вакарчука ведут некие переговоры с людьми Порошенко - которые одновременно "подкатывают" и к Андрею Садовому.

Банковой от певца и мэра Львова, по информации "Страны", нужна была нейтрализация Гриценко по следующему сценарию.

Садовой снижает градус критики Порошенко (как лично, так и и через свои медиа-ресурсы), переключаясь на критику Анатолия Гриценко и Юлии Тимошенко. Вакарчук не идет в президенты, а в первом туре призывает голосовать за Садового. Это, по задумке президента, позволит сбить критику Порошенко "справа" (то есть с националистический и майдановских позиций), сделав более комфортную среду для его кампании "армия, мова, вира".

Перед вторым туром (если туда выходит Порошенко) между президентом с одной стороны и Садовым-Вакарчуком, а также пулом неких "реформаторов", "активистов" и "антикоррупционеров" с другой стороны, заключается публичный "меморандум второго срока" (название условное), где Порошенко обязуется, после своей победы на выборах, начать "прорывные реформы", привлекая к ним Садового и Вакарчука, а также "активистов-реформаторов-антикоррупционеров".

Таким образом Порошенко попытается выскочить из имиджа "динозавра системы" и перепрыгнуть в статус "реформатора". Что в итоге поможет ему в чем-то переиграть Тимошенко.

А на первом этапе этот план снижает рейтинг Гриценко, чем облегчает выход для Порошенко во второй тур ("первый непроходной" играет на электоральном поле президента).

Схема рабочая, но вот пойдет ли на нее Вакарчук - большой вопрос. Работой на президента он может потерять авторитет в лагере сторонников евроинтеграции - у них Порошенко четко ассоциируется с симуляцией реформ и коррупцией. С другой стороны, по информации "Страны", переговорый процесс между певцом и президентом продолжается.

О том, что Вакарчук может поддержать даже не Садового, а напрямую Порошенко, нам сообщили три независимых источника, которые в последние недели общались с певцом.

"Слава склоняется к тому, чтобы объявить о поддержке кандидатуры президента Порошенко на выборах. В данный момент обсуждается, когда именно он публично объявит об этом. Один из вариантов - на следующей неделе во время или сразу после выдвижения Порошенко. По другой версии, певец выступит ближе к концу кампании, дождавшись удобного повода, например, какого-то "прокола" основного соперника президента Тимошенко" - утверждает один из собеседников.

Другой источник, лично знакомый с Вакарчуком, говорит, что его друзья теряются в догадках о причине такого решения. Он считает, что тут либо меркантильный интерес (то есть Порошенко просто заплатит Вакарчуку денег), либо обещание политической перспективы, например, завести собственную фракцию в парламент. "Либо - вместе то и другое", - говорит собеседник.

Сам Вакарчук якобы даже в частных беседах говорит, что он совершенно искренне поддерживает Порошенко. "В то же время некоторые знакомые отговаривают певца от такого шага. Говорят, что это будет иметь крайне негативные последствия для его имиджа. Ведь никто не поверит, что он заявит о поддержке Порошенко искренне и бесплатно", - говорит собеседник.

Источник "Страны" в Администрации президента подтверждает, что "торги" с Вакарчуком идут, но отказался назвать ставку лидера "Океана Эльзы".

Впрочем, в пресс-службе певца опровергли скандальные договоренности. "Вокруг имени Святослава последнее время много сплетен, манипуляций, слов вырванных из контекста или откровенной лжи. Эта "информация" – именно из этой категории", - говорится в заявлении.

Однако выглядит опровержение довольно уклончивым. В нем нет прямого отрицания переговоров с Порошенко. А значит дистанцироваться от президента Вакарчук пока не спешит.

Кроме того, по информации "Страны", его отец Иван Вакарчук - экс-ректор Львовского университета - будет доверенным лицом Петра Порошенко на выборах-2019. Что тоже сам по себе факт многозначительный.