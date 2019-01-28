После того, как в течение минувшей недели в полицию Винницкой области поступили десятки жалоб от граждан о нарушении их прав на свободу вероисповедания, правоохранители официально обратилась к органам местного самоуправления с разъяснением действующего законодательства, которым регулируются вопросы религиозной деятельности.

Об этом сообщается на странице Нацполиции Винницкой области в Facebook.

Главный смысл заявления - никакие органы самоуправления (территориальные общины, городские и сельские головы) не имеют права влиять на выбор религиозной общины.

"Полномочия сельских, поселковых, городских советов определены в главе 11 Конституции и разделе 2 Закона, - к ним не относится решение вопросов по организации деятельности религиозных общин", - заявили в полиции, комментируя многочисленные прецеденты вмешательства местных властей в работу храмов.

В ведомстве заявили, что все решения, которые принимаются на собрании территориальной общины относительно религии, являются незаконными и не могут быть выполнены.

"Вывод: вмешательство территориальной общины в деятельность религиозных организаций будет нарушением ст. 11, 35, 37 140 Конституции Украины, следствием чего может быть привлечение отдельных должностных лиц к ответственности по ст. 161, 178, 179, 180, 341 Уголовного кодекса Украины", - уточняют правоохранители и напоминают, что все вопросы, которые возникают относительно религии, в том числе и вопрос об изменении конфессий, относятся исключительно к компетенции религиозных общин, участниками которых являются верующие, согласно Церковного устава религиозной организиции.

В полиции заверили, что по всем жалобам граждан правоохранители проводят проверки.

Полиция предупреждает граждан и органы местного самоуправления о недопущении нарушения законов и Конституции Украины.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в УПЦ рассказали, как захватывают их храмы: религиозную общину отождествляют с территориальной и вмешиваются в церковные дела.

Также мы сообщали, что в селе под Львовом местные власти в присутствии полиции захватили храм УПЦ.