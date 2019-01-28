Задержанный по подозрению в похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" заявил, что не совершал никаких преступлений. Об этом стало известно из видеозаписи его задержания, распространенной в понедельник МВД России, сообщает ТАСС.



На вопрос оперативников, понимает ли, за что он задержан, мужчина отвечает: "Без понятия. Я не совершаю преступлений, я законопослушный гражданин России. Я не нарушаю Конституцию РФ и законы", - сказал задержанный.

При этом он утверждал, что никогда не привлекался к уголовной ответственности и ранее не был судим. Он не смог ответить на вопрос, где находился в воскресенье днем, 27 января, когда была совершена кража. "Я плохо помню, мне, наверное, надо освежить память", - сказал он.

Напомним, картину Куинджи "Ай-Петри. Крым" похитили в воскресенье, 27 января, из Третьяковской галереи, где проходила выставка работ художника. Сотрудники МВД и ФСБ задержали подозреваемого в хищении 31-летнего мужчину в поселке Заречье Московской области. Злоумышленник спрятал картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и нашли полицейские.





Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео, как вор снял со стены картину Куинджи на глазах у десятков людей.

Также мы сообщали, что похищенная из Третьяковки картина Куинджи не повреждена.