Молодой 19-летний исполнитель в женском образе Билал Хассани представит Францию на Евровидении в этом году. Об этом сообщает Parismatch.

Образ певца сложился с 15 лет под влиянием Кончиты Вурст - бородатой дивы, которая выиграла Евровидение в 2012 году. Пять лет спустя Билал Хассани также стал эпатажной музой, и вот теперь примет участие в главном музыкальном шоу Европы. Он представит песню Roi (Король).

В стиле и подаче, а также макияже он ориентирован на Ким Кардашьян, а своим многочисленным парикам Билал даже дает имена. Он давно стал звездой социальных сетей и уверенно победил на шоу "Destination Eurovision", которое отбирает претендентов на европейский песенный конкурс во Франции.

"С 9 лет я пристрастился к Евровидению, как в художественном аспекте, так и символическом: во всех этих культурах и различиях, которые объединяет музыка, есть настоящая магия в этом большом шоу", - пишет Билал своим фанатам в Instagram. Он уверен, что его успех связан с его яркой индивидуальностью (он говорит о "невероятности") и его позитивными посланиями.

Фото: Twitter

Молодой человек марокканского происхождения по-своему отвергает классические кодексы мужественности, заимствуя наряды из женского гардероба. Он высмеивает тех, кто сомневается в потенциале "араба в парике".

"Уже более 1500 твитов оскорбляют, дискриминируют или угрожают мне из-за сексуальной ориентации и/или внешнего вида", - сообщил проект Urgence Homophobie, который в партнерстве с Stop Homophobie подал в суд за оскорбления молодого певца.

Как сообщала "Страна", финальный конкурс Евровидение 2019 состоится в мае в Израиле.

Также стало известно, что в Евровидении-2019 примут участие 42 страны. А ведущими конкурса будут бывшая Ди Каприо, YouTube-блогерша, влиятельный гей и телеведущий.