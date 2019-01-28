В Чехии заявили, что снятие санкций с России возможно при условии исчезновения причины, которые привели к их внедрению. Об этом глава МИД Чехии заявил в колонке для "Европейской правды".

"Мы знаем, какое значение для Украины имеет сохранение санкций Европейского Союза против России, и поэтому я бы хотел подчеркнуть, что их ограничение или отмену Чешская Республика считает возможными только в том случае, если исчезнут причины, которые обусловили их наложение", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что снятие санкций станет возможным только тогда, "когда будет восстановлен украинский суверенитет на востоке страны и на Крымском полуострове". Дипломат подчеркнул, что Чехия не смирится с тем, что каждый день на Донбассе умирают люди, и на неконтролируемой украинской властью территории безосновательно страдает гражданское население. Именно поэтому, по его словам, Чехия продолжает помогать украинцам, в частности, предлагает оздоровительные поездки для пострадавших детей.

Напомним, ранее контрразведчики Чехии объявили, что тихо ликвидировали всех российских и китайских шпионов.

Как сообщала "Страна", президент Петр Порошенко заявил, что Евросоюз на полгода продлил санкции против России.