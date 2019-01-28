Генеральный директор Tesla Motors Илон Маск в соцсети Twitter дал оригинальный ответ популярному блогеру платформы YouTube Феликсу PewDiePie Кьельбергу с предложением поучаствовать в его шоу Meme Review.

27 января Маск выложил в Twitter свое фото с огнеметом в руках, в ответ на предложение стать гостем Meme Review.

Менее, чем за 10 часов пост собрал более 345 тысяч лайков и 74 тысячи ретвитов.

Феликс ответил миллиардеру - "Не стреляй. Пожалуйста, стань гостем. Нам это нужно!".

Фото: twitter.com

Ранее "Страна" писала о том, что Илон Маск показал новую сверхтяжелую ракету Starship на стартовой площадке.

Также мы сообщали, что Илон Маск анонсировал появление станций зарядки Tesla в Украине.