Трех раненых в Керченском проливе украинских моряков перевели из медчасти московского СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово". Это подтвердил Сергей Бадамшин, адвокат одного из раненых, Василия Сороки, сообщает "Громадське".

Бадамшин отметил, что получил подтверждение информации о переводе утром 28 января. Накануне российская активистка Виктория Ивлева выразила мнение, что раненых украинских моряков Андрея Артеменко, Василия Сороку и Андрея Эйдер перевели в СИЗО "Лефортово", поскольку при записи в электронную очередь на передачу посылок в "Матросскую тишину" появилась надпись "Не найден получатель".

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли России в районе Керченского пролива обстреляли и захватили три украинских военных корабля, осуществлявших плановый переход из Одессы в Мариуполь, а также 24 моряка. После захвата всех украинцев взяли под стражу на 2 месяца. Их обвинили в незаконном пересечении границы России в Черном море. 29 ноября украинцев вывезли в СИЗО Москвы.

16 января Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей всем 24 пленным до 24 и до 26 апреля 2019 года. Адвокаты будут подавать апелляции в отношении всех украинцев. Все захваченные моряки назвали себя военнопленными.

Как сообщала "Страна", 24 января ПАСЕ приняла резолюцию "Эскалация напряженности вокруг Азовского моря и Керченского пролива и угрозы европейской безопасности", в которой официально требует от России обращаться с захваченными в районе Керченского пролива украинскими военными моряками в соответствии с Женевской конвенцией о военнопленных.