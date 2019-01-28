Журналист Арно Беда подал в прокуратуру Швейцарии заявление об угрозах со стороны президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко и также собирается подать в суд за публичные оскорбления и клевету. Арно Беда отметил, что и дальше будет разоблачать коррупцию в украинском футболе.

Об этом журналист заявил изданию "Гордон".

Журналист Арно Беда, фото: gordonua.com

"Убийство в Гане журналиста, разоблачившего коррупцию в местном футболе - не напугало меня, а наоборот, стимулирует еще более самоотверженно бороться с грязными людьми, чтобы они не имели возможности продолжать свои преступления. Я и сам после того, как опубликовал две обличающие статьи о коррупции президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко, получил лично от него угрозы и вынужден был обратиться в прокуратуру с соответствующим заявлением. Сейчас господин Павелко предъявил ко мне и издателю надуманный и необоснованный иск, в котором в том числе просит суд Лозанны запретить мне писать о нем и его коррупции", - сообщил журналист.

Он добавил, что слушание по этому иску уже состоялось.

"Я не буду опережать события, сообщая вам о вынесенном решении прежде, чем это сделает суд, но я определенно хочу обратить внимание на то, что в европейской практике существует неприкосновенное понятие - право на свободу выражения мнения, оно закреплено в Европейской Конвенции по правам человека и является одной из важнейших основ демократического общества и одним из основных условий для его прогресса и развития. Более того, Андрей Павелко является лицом публичным ввиду занимаемых им должностей и должен быть готов к более пристальному вниманию как со стороны общественности, так и со стороны прессы. Практика Европейского суда по правам человека также однозначна в данном вопросе. Так что обращение Андрея Павелко в суд Лозанны является лишь профанацией и жалкой попыткой пресечь внимание европейской прессы к его персоне", - считает Беда.

Попытку украинского чиновника запретить в будущем писать статьи о нем журналист назвал смешной.

"Это слишком строгое ограничение свободы слова журналиста, и оно не может быть оправдано вообще ничем, тем более, если тема представляет общественный интерес, как в случае с Павелко. Возможно, в коррумпированном украинском суде такой запрет стал бы возможным ввиду влиятельности персоны этого политика, однако европейские суды всегда анализируют содержание публикации, перед тем как вынести то или иное решение, а вот сделать такой анализ на будущее - пока статья еще не написана - попросту невозможно", - объяснил он.

Швейцарский журналист отметил, что авторы других расследований о ФФУ не получают такого пристального внимания от ее президента, так как он уверен в своих позициях в Украине, а публикации в Европейской прессе представляют для Павелко реальную опасность.

"Все, как по мне, достаточно просто - в своих статьях я рассказал о том, что господин Павелко прилично обогатился, провернув довольно незамысловатую схему. Не буду вдаваться в подробности, уже неоднократно об этом говорилось. Об этой коррупционной схеме Павелко и многих других сняты десятки видеоматериалов и написаны сотни публикаций, открыты уголовные дела в Украине и Германии. Однако только ко мне господин Павелко проявляет повышенное внимание: заказал публикацию грязных неправдивых статей, лично угрожал, предъявил иск. В Украине Павелко уверен в отсутствии последствий для него. А всего две мои статьи заставили его поволноваться, потому что были опубликованы в Швейцарии, где находится штаб-квартира УЕФА, в исполком которой так хочет попасть Павелко. И господин Павелко знает, что здесь не будут так же просто, как в Украине, закрывать глаза на его коррупцию", - уверен Беда.

После угроз в свой адрес Беда считает, что практику запугивания журналистов украинские политики пытаются распространить за пределы страны.

"Насколько я могу судить из СМИ, избиения и нападения на журналистов в Украине превратились в обыденность. С пугающей периодичностью в украинской прессе появляется информация о том, что разоблачительная деятельность стала причиной для нанесения увечий человеку. Впрочем, до недавнего времени все это было, так скажем, "внутриукраинским" делом - бандиты в политических и бизнес-кругах разбирались с разоблачающими их коррупцию журналистами исключительно внутри страны. Однако теперь есть все основания говорить, что это может распространиться и на европейскую прессу, ведь на кону немалые деньги и нешуточные последствия для участников схем, которые, судя по тому, что Украина не торопится разбираться во всем этом, могут наступить только в том случае, если Европа не отмолчится и даст ход делу. Соответственно, у меня есть основания полагать, что угрозы в мой адрес не просто спектакль", - отметил швейцарский журналист.

Он заявил, что в Украине у Павелко "достаточно сильные коррупционные связи и политическое влияние", поэтому журналистские расследования украинских авторов никак ему не вредят.

"Еще одной возможной причиной может служить тот факт, что в Украине еще недостаточно развит механизм, который позволяет журналистам и гражданам с активной общественной позицией бороться с коррупцией. В Украине журналисты-расследователи по факту проводят качественные расследования, собирают достаточно материала для привлечения конкретного лица к ответственности, но далее телеэкранов и страниц прессы этот материал не попадает. Насколько я понимаю, зачастую журналисты не инициируют дальнейшие разбирательства и не объединяют усилия в этом направлении, в свою очередь правоохранительные органы и официальные организации не торопятся давать опубликованным материалам ход, если на это нет соответствующей "политической воли", - считает Беда.

Он привел для сравнения скандал с руководителем футбольной ассоциации Ганы, причиной которого стал фильм о коррупции.

"И реакцией ФИФА на разоблачение фактов коррупции стала пожизненная дисквалификация главы ассоциации Квеси Ньянтакьи, а правительство Ганы распустило национальную федерацию футбола. В случае Павелко, учитывая его влиятельное положение в Украине, он не только остается руководителем ФФУ, членом парламента и главой бюджетного комитета, но и в нарушение запрета украинского и международного законодательства его кандидатура выдвинута в члены исполкома УЕФА, выборы в который состоятся уже 7 февраля. Но то, что на требования законов и коррупцию высокопоставленных чиновников в Украине часто закрывают глаза, ни для кого не новость. Меня больше всего удивило, что несмотря на указанные запреты, уголовные расследования в нескольких странах относительно Павелко, десятки разоблачающих журналистских расследований, кандидатура Павелко была принята УЕФА и допущена к выборам", - заявил журналист.

Беда сообщил, что по его заявлению об угрозах уже открыто уголовное производство в прокуратуре Швейцарской Конфедерации.

"Также в мои планы входит обращение в суд относительно его публичных оскорблений в мой адрес и той клеветы, которую считаю непозволительной и недопустимой. Поэтому, как журналист, который подвергает свою жизнь опасности, чтоб донести до широкой общественности информацию о коррупционных деяниях Павелко, я обращаюсь, в том числе и к украинским СМИ - не оставайтесь в стороне и не позволяйте спустить ваши труды в трубу, не останавливайтесь на достигнутом и стучитесь во все двери, даже если они наглухо закрыты. Я же, со своей стороны, буду обращаться и в УЕФА и в ФИФА, дабы донести до них все известные мне факты по Андрею Павелко", - резюмировал Арно Беда.

Напомним, в чем суть вопроса. В 2018 году Беда написал две статьи для L'Illustre, в которых рассказывал о займе в €4 млн, который УЕФА выделил Украины для строительства в Киеве завода по производству искусственных покрытий для футбольных полей. Однако производители оборудования и материалов для строительства завода осуществляли поставки не напрямую в Украину, а в офшор, за которым, по сведениям репортера, стояли фирмы, имеющие отношение к Павелко.

Отметим также, что Павелко вместе со своим родственником, днепропетровским бизнесменом Петровским (известным также как "Нарик") является одним из главных лоббистов предоставления Украине Томоса, обеспечивая, по слухам, финансовую часть процесса.