В сети появилось видео момента кражи крымской картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из зала Третьяковской галереи. Видео предоставили сотрудники МВД России, оно опубликовано на канале YouTube.

Стоит отметить, что ограбление прошло словно по сюжету советской комедии "Старики-разбойники", где ветераны МВД решили украсть, а потом "найти картину", чтобы доказать свою полезность органам.

На видео из Третьяковки видно, как вор подходит к картине, проводит по ней рукой, уверенно снимает полотно со стены и идет с картиной через зал, полный посетителей. Мужчина ведет себя непринужденно, его походка ровная и уверенная. Создается впечатление, будто все так и должно быть. Посетители незаинтересованно провожают глазами исчезающее полотно.

Также ресурс сообщает, что вместе с полотном Куинджи из Третьяковской галереи похитили роскошную женскую шубу. Правоохранители выясняют связаны ли между собой эти два преступления.

Как сообщала "Страна", картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" была похищена в воскресенье, 27 января, из Третьяковской галереи, где проходила выставка работ художника Архипа Куинджи.

Полицейские задержали подозреваемого в хищении, им оказался 31-летний мужчина. Он спрятал картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими.