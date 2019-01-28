На этой неделе в Киеве потеплеет, начиная со вторника, 29 января. Если в понедельник днем на градуснике еще можно будет увидеть до -3...-5. То со вторника наступит оттепель, а воздух прогреется до +2...+3 днем. В середине недели обещают дождь.

"Страна" собрала прогнозы погоды на неделю в Киеве от пяти популярных ресурсов и синоптика Натальи Диденко.

Укргидрометцентр

По данным Укргидрометцентра, в Киеве потеплеет, начиная со вторника. Если в понедельник,28 января, днем обещают до -3...-5, то 29 января +1...+3, а в четверг и пятницу потеплеет до +2...+4 днем. Со вторника по четверг ожидается снег с дождем.

Gismeteo

Сайт Gismeteo также сообщает, что самым холодным днем этой недели будет понедельник 28 января: -6...-10 днем. А уже со вторника днем потеплеет до 0...+2. Ближайшие семь дней небо над Киевом затянет тучами, со вторника до воскресенья будет срываться дождь.

Sinoptik.ua

Похожий прогноз дает Sinoptik.ua. Потепление до +2...+3 со вторника. Дождь со снегом в среду и четверг. На выходных, 2 и 3 февраля, пасмурно, без осадков. Дневная температура до +3.

Weather.com

Ресурс Weather.com также сообщает об оттепели до +2...+3 с 28 января. При этом он отмечает, что во вторник, среду и четверг в столице могут пройти проливные дожди. Также осадки возможны в воскресенье, 3 февраля.

Мeteoprog.ua

По данным Мeteoprog.ua, в понедельник киевляне еще застанут минус на улице: до -1. Со вторника до +1...+3 днем. Осадки в виде снега с дождем этот ресурс обещает 29, 30 и 31 января. В воскресенье 3 февраля, возможен небольшой дождь.

Наталья Диденко

Синоптик сайта Opogode Наталья Диденко также сообщила об оттепели на этой неделе. По ее словам, понедельник в Украине еще будет холодным, на севере и в центре ночью температура опускалась до -10...-17. Но в ближайшие дни морозы ослабнут. Со вторника и далее в Киеве - оттепель, сырость и плюсовая температура днем.

Напомним, что ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в последний месяц зимы. Как рассказал Владимир Деркач, начало февраля не будет слишком лютым: по ночам ожидаются небольшие морозы, днем будет плюсовая температура, пройдет снег. А вот после 20 февраля в страну придут 20-градусные морозы.

Как сообщала "Страна", народные синоптики дали прогноз погоды на весь 2019 год. Они сообщали, что в конце января возможно очередное потепление и слякоть, а вот февраль будет холодным и снежным. Весну народные синоптики в этом году предсказали поздней.