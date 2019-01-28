В 2018 году товарооборот России и США достиг 92,6% от досанкционного уровня, свидетельствует исследование, проведенное компанией FinExpertiza.

В исследовании говорится, что "прагматизм в торговых отношениях выходит на первый план". В 2018 году товарооборот между Россией и США составил 25,58 млрд долларов - "один из лучших результатов по восстановительному росту товарооборота", передает РИА "Новости".

Как до введения санкций, так и после Россия покупала у США в основном оборудование и инструменты для различных отраслей, транспортные средства, фармацевтическую продукцию, но после введения санкций объемы ввоза в Россию сильно упали.

При этом значительно выросли объемы поставки в США российских черных металлов, драгоценных камней, нефти.

Председатель совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова оценивает ситуацию словами "ничего личного, просто бизнес". Трубникова подчеркивает, что "страна, которая активнее всего говорит об антироссийских санкциях, стала одним из лидеров восстановления товарооборота".

Хотя импорт из США за годы санкций упал с 60% до 51%, экспорт вырос с 40% до 49% и сейчас Россия "торгует с США практически на паритетной основе",- сказала Трубникова.

Ранее "Страна" писала о том, что Россия обвинила США в том, что Совбез ООН не смог согласовать заявление по Венесуэле.

Также мы сообщали, что экс-советника Трампа задержали и обвинили сразу по семи пунктам в деле о вмешательстве России в выборы президента США.