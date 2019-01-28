Расследование чрезвычайного происшествия - применения оружия и слезоточивого газа во время пресс-конференции в пресс-клубе херсонской газеты "Новый день" 18 января - умышленно затягивается, а оперативные следственные действия проводятся неквалифицированно.

Об этом говорится в обращении, которое поступило от редакции газеты "Новый день" в адрес Национального союза журналистов Украины (НСЖУ). Об этом сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко в Facebiook и выложил фото самого обращения пострадавших журналистов.

Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Журналисты, которые оказались непосредственно в эпицентре стрельбы, обеспокоены затягиванием следствия, отсутствием действенных шагов со стороны правоохранительных органов, и возмущены самой квалификацией уголовного дела по статье "Хулиганство".

"Это было дерзкое и циничное преступление против журналистов, препятствование их профессиональной деятельности и покушение на убийство. Ведь, кроме распыленного газа, от которого получили отравление участники пресс-конференции, пули на уровне глав навылет пробили стены помещения зала для пресс-конференций, и только по стечению обстоятельств не пострадали люди", - отмечает главный редактор газеты "Новый день" Анатолий Жупина.

В обращении указывается, что только один участник нападения из нескольких десятков задержанных получил через суд уведомление о подозрении и к нему принято мера задержания до завершения следствия. Остальные задержанные были отпущены в тот же день и, "не исключено, что могут представлять собой общественную опасность и быть использованы для давления", говорится в письме херсонских журналистов.

В НСЖУ возмущены ненадлежащим реагированием правоохранителей на акцию сознательного запугивания журналистов, где для атаки было использовано оружие и слезоточивый газ.

"Прошло больше недели с момента агрессии против херсонских журналистов, но оперативные следственные действия полиции не убеждают нас, что есть воля защищать работников СМИ, - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Солидарность с пострадавшими коллегами выразили наши международные партнеры - Европейская федерация журналистов, представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова; информация об инциденте опубликована на специальной платформе Совета Европы, - но только для украинских правоохранителей нет оснований беспокоиться".

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине в 2018 году 175 раз применяли силу против журналистов.

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