Лидер музыкальной группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на президентских выборах в 2019 году. Об этом он сообщил в видеообращении на официальном канале YouTube.

"Я неоднократно заявлял, власть как таковая, президентский пост как таковой - мне не интересны. Меня интересуют настоящие изменения в стране. И чтобы расставить все точки над "и", снять все вопросы, официально заявляю: я, Святослав Вакарчук, не буду участвовать в президентских выборах 2019 года. Я хорошо осознаю, что сейчас, в джинсах могу сделать больше для страны, чем надев галстук. И я не собираюсь стоять в стороне ", - рассказал он.

Вместе с тем он отметил, что будет работать "со своей командой" для изменений в стране и победы проевропейских сил.

"Вместе с моей командой, я буду работать над тем, чтобы проевропейские силы победили. Я буду работать над тем, чтобы привести во власть как можно больше молодых профессионалов - людей будущего, тех, для кого справедливость и государственные интересы - превыше всего", - подчеркнул певец.

Ранее "Страна" писала о том, что Вакарчук намекнул на участие в выборах, но не сказал, когда.

Также мы сообщали, что Вакарчук заявил, что не знает политика Зеленского, зато в курсе насчет президента Василия Голобородько.