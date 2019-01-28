Глава парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо, признался в том, что ведет переговоры с влиятельными военными и политиками с целью отстранить от власти президента Николаса Мадуро.

Об этом передает Интерфакс со ссылкой на The Washington Post.

"Мы ведем переговоры с правительственными чиновниками, гражданскими и военными. Это очень деликатный вопрос, касающийся личной безопасности. Мы встречаемся с ними, но тайно", - сказал Гуайдо.

Он также заявил, что находится в процессе назначения "иностранных представителей". Так, в воскресенье госдепартамент США объявил, что принял назначение временного поверенного в делах Венесуэлы Карлоса Веккьо, предложенного Хуан Гуайдо.

Гуайдо также отметил, что перед тем, как провозгласить себя временным президентом Венесуэлы, он встречался и разговаривал с несколькими сенаторами США, в том числе демократами Ричардом Дурбином и Робертом Менендесом, а также республиканцем Марко Рубио.

Хуан Гуайдо также предположил, что для проведения новых выборов в стране потребуется от шести до девяти месяцев при условии, что Мадуро уйдет в отставку и избирательная система будет быстро очищена от коррупции.

Ранее "Страна" сообщала, что МВФ пророчит Венесуэле инфляцию в 10 000 000 процентов.

Также мы рассказывали, что Гуайдо показал в Twitter закон об амнистии для Мадуро.