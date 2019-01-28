Похищенная и позже обнаруженная в Подмосковье картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", по предварительным данным, не повреждена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.



"Предварительно, состояние полотна нормальное", - сказал источник, добавив, что картина в уголовном деле будет вещественным доказательством.

Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" была похищена в воскресенье, 27 тянваря, из Третьяковской галереи, где проходила выставка работ художника.

Сотрудники МВД и ФСБ задержали подозреваемого в хищении в поселке Заречье Московской области. Им оказался 31-летний мужчина. Он спрятал картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими.

Телеграм-канал Mash опубликовал фото с места задержания злоумышленника.

Фото: telegram.org

Также ресурс сообщает, что вместе с полотном Куинджи из Третьяковской галереи вчера похитили роскошную женскую шубу. Правоохранители выясняют связаны ли между собой эти два преступления.

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