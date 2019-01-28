Бывший защитник донецкого Шахтера, Ярослав Ракицкий, который покинул расположение команды на сборах в Турции и отправился в Доху (в Катаре Зенит проводит первый сбор - Прим.Ред.), успешно прошел медицинское обследование в питерском клубе.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Спорт-Экспресс.

В ближайшее время питерский клуб должен объявить о приобретении 29-летнего футболиста. Защитник Шахтера начнет тренироваться с новыми одноклубниками на втором сборе, который пройдет с 1 по 10 февраля в Аликанте.

Планируется, что в промежуток между первым и вторым сборами питерского клуба Ярослав Ракицкий прибудет в Санкт-Петербург, где его представят игрокам Зенита. На трансфер украинского легионера без учета зарплаты питерцы потратят 12 миллионов евро.