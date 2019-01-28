В школах города Шостка (Сумская область) продлили карантин, введенный из-за гриппа и ОРВИ. Занятий у школьников на будет с 28 января по 1 февраля. Как передает УНН, об этом сообщает пресс-служба городского совета города Шостка.

"24 января 2019 состоялось заседание городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Комиссия приняла решение о продлении карантина в школах города с целью предотвращения распространения гриппа и других ОРВИ. Карантин в городских школах продлится с 28 января по 1 февраля включительно", - заявили в пресс-службе мэрии.

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