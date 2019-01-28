В Харькове в ночь на понедельник, 28 января, горел трехэтажный торговый центр "Мираж". Огонь охватил площадь в 360 кв. м. Об этом сообщается на сайте ГСЧС Украины.

"28 января в 03:42 в Московском районе города Харьков в трехэтажном здании торгового центра "Мираж" (ул. Академика Павлова, 160) возник пожар", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 05:04 спасатели локализовали возгорание на площади около 360 кв. м.

По данным ГСЧС, обошлось без жертв и пострадавших. На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

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