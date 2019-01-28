Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс основных валют по отношению к гривне на понедельник, 28 января. По данным, опубликованным на сайте регулятора, курс украинской валюты несколько просел.

В частности, по сравнению с предыдущим банковским днем, 25 января, доллар подорожал на 3 копейки и его стоимость составляет 27,82 грн. Официальный курс евро вырос на 5 копеек и теперь за один евро просят 31,56 грн. Немного поднялся и курс российского рубля.

Курс НБУ для основных валют на 28 января:

1 доллар США - 27.81728500 (+ 0.03075700);

1 евро - 31.56149200 (+ 0.04879100);

1 российский рубль - 0.42200000 (+ 0.00100000).

Ранее "Страна" писала о том, что банкиры сообщили, что будет с курсом доллара в последнюю неделю января.

Также мы сообщали, что S&P выяснили, сколько миллиардов долларов потеряла экономика США из-за шатдауна.