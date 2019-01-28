Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло уголовное производство по факту незаконного обогащения мэра Днепра Бориса Филатова. Об этом Украинским Новостям сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

По его словам, дело расследовалось с 20 июня 2018 года по части 3 статьи 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины.

Согласно материалам дела, Филатов, будучи конечным бенефициаром оффшорных компаний, которые владеют объектами недвижимости в Днипре, получает ежегодный доход в размере 50 млн гривен от деятельности подконтрольных активов.

Дело было закрыто перед самым новым 2019 годом, а именно 29 декабря в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления.

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