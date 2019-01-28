Незаконного обогащения не было. НАБУ закрыло дело против мэра Днепра Филатова
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло уголовное производство по факту незаконного обогащения мэра Днепра Бориса Филатова. Об этом Украинским Новостям сообщил собственный источник в правоохранительных органах.
По его словам, дело расследовалось с 20 июня 2018 года по части 3 статьи 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины.
Согласно материалам дела, Филатов, будучи конечным бенефициаром оффшорных компаний, которые владеют объектами недвижимости в Днипре, получает ежегодный доход в размере 50 млн гривен от деятельности подконтрольных активов.
Дело было закрыто перед самым новым 2019 годом, а именно 29 декабря в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления.
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