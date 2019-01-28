В понедельник, 28 января, в Украине ожидается морозная погода и выглянет солнце. Как сообщают в Укргидрометцентре, сегодня морозы начнут ослабевать, но в северных и восточных регионах еще удержится температура до -9 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Теплее всего будет на Закарпатье, где прогнозируют от +3 до +5 градусов днем. На остальной территории запада Украины дневная температура будет колебаться в пределах от -1 до +2 градусов.

В центре страны теплее всего будет в Винницкой области - от -1 до +1. На остальной части центральных регионов все еще морозно - от -3 до -7 градусов днем.

На севере морозы пока не отступают - днем 28 января ожидается до - 9 градусов.

Восточные регионы также во власти морозов - от -3 до -7 градусов.

А вот на юге Украины морозы отступают - днем там прогнозируют от 0 до +2 градусов.

Температура воздуха в областных центрах Украины 28 января:

Ужгород +3...+5

Львов 0...+2

Ивано-Франковск -1...+1

Тернополь -1...+1

Черновцы 0...+2

Хмельницкий -1...+1

Луцк 0...+2

Ровно -1...+1

Житомир -1...+1

Винница -1...+1

Одесса 0...+2

Николаев 0...+2

Херсон 0...+2

Симферополь +3...+5

Кропивницкий -4...-6

Черкассы -3...-5

Чернигов -6...-8

Сумы -7...-9

Полтава -5...-7

Днепр -3...-5

Запорожье -1...+1

Донецк -3...-5

Луганск -4...-6

Харьков -5...-7

Киев -3...-5

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