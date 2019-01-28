Погода в Украине на 28 января: морозы отступают на западе и юге, а на севере пока до -9
В понедельник, 28 января, в Украине ожидается морозная погода и выглянет солнце. Как сообщают в Укргидрометцентре, сегодня морозы начнут ослабевать, но в северных и восточных регионах еще удержится температура до -9 градусов.
Фото: meteo.gov.ua
Теплее всего будет на Закарпатье, где прогнозируют от +3 до +5 градусов днем. На остальной территории запада Украины дневная температура будет колебаться в пределах от -1 до +2 градусов.
В центре страны теплее всего будет в Винницкой области - от -1 до +1. На остальной части центральных регионов все еще морозно - от -3 до -7 градусов днем.
На севере морозы пока не отступают - днем 28 января ожидается до - 9 градусов.
Восточные регионы также во власти морозов - от -3 до -7 градусов.
А вот на юге Украины морозы отступают - днем там прогнозируют от 0 до +2 градусов.
Температура воздуха в областных центрах Украины 28 января:
Ужгород +3...+5
Львов 0...+2
Ивано-Франковск -1...+1
Тернополь -1...+1
Черновцы 0...+2
Хмельницкий -1...+1
Луцк 0...+2
Ровно -1...+1
Житомир -1...+1
Винница -1...+1
Одесса 0...+2
Николаев 0...+2
Херсон 0...+2
Симферополь +3...+5
Кропивницкий -4...-6
Черкассы -3...-5
Чернигов -6...-8
Сумы -7...-9
Полтава -5...-7
Днепр -3...-5
Запорожье -1...+1
Донецк -3...-5
Луганск -4...-6
Харьков -5...-7
Киев -3...-5
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