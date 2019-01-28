Недавние снегопады, которые прошлись мощным катком по всей Украине, похоже, не доставили особых проблем диким обитателям зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. Здесь прекрасно себя чувствуют лошади Пржевальського (чья родина степи Азии - Прим.Ред.), выдры, рыси, бобры, косули, рябчики, кабаны и даже тетерева.

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения в соцсети Facebook опубликовало фото, как обитатели зоны переживают снегопады.

Фото: facebook.com/dazv.gov.ua/

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Чернобыльская зона может войти в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также мы рассказывали, что в Чернобыле из радиоактивного водоема вытащили лося, который даже не сопротивлялся.

Кроме этого, мы писали, что четверо интуристов попали в больницу, столкнувшись с лосем в Чернобыльской зоне.