Сегодня, 28 января, в Подмосковье, полиция и ФСБ России задержали дерзкого грабителя, который на глазах у десятков людей украл из Третьяковки картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым".

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.



"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Главного управления уголовного разыска МВД России совместно с ФСБ России задержан подозреваемый в хищении картины Куинджи", - сказала Ирина Волк.

Кроме того, по данным ведомства, обнаружена сама картина.

"В рамках расследования уголовного дела в результате проведения комплекса оперативно-следственных мероприятий установлен подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 31-летний мужчина, который был задержан в поселке Заречье Московской области. Он рассказал оперативникам, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими", - сообщила Волк.

"По предварительным данным, преступление совершено из корыстных побуждений. Установлено, что подозреваемый ранее, в декабре 2018 года, задерживался столичной полицией за хранение наркотиков и является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 228 ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств") УК РФ и на момент задержания находился под подпиской о невыезде. В настоящее время устанавливаются возможные соучастники задержанного, расследование уголовного дела продолжается", - добавила официальный представитель МВД.