Вчера, 27 января, Министерство финансов США объявило о том, что снимает санкции, введенные против компаний российского олигарха Олега Дерипаски - "Русал", холдинга En+ и компании "Евросибэнерго" .

Однако персональные санкции, против Дерипаски, продолжают оставаться в силе. Об этом передает ТАСС.



"Управление по контролю над иностранными активами казначейства США (OFAC) Минфина США сняло санкции, введенные против En+ Group plc (En+), "Русала" (Rusal) и "Евросибэнерго" (ESE), после более раннего уведомления, представленного Конгрессу 19 декабря 2018 года", - говорится в документе Минфина США.

Ведомство подчеркивает, что "в соответствии с условиями исключения" из санкционного списка компании "сократили долю прямого и косвенного владения Олега Дерипаски и жестко ограничили его контроль" над ними. Как отмечается в заявлении, такое их решение "гарантирует, что большинство директоров в советах En+ и "Русал" будут независимыми - в том числе американскими и европейскими лицами - которые не имеют деловых, профессиональных или семейных связей с Дерипаской" или какими-либо другими юридическими или физическими лицами, находящимися в американских санкционных списках.

Кроме того, в ведомстве еще раз подчеркнули, что "все санкции, введенные в отношении Дерипаски, продолжают оставаться в силе".