Вчера, 27 января, протестное движение во Франции обогатилось еще одним мощным и колоритным игроком. На улицы Парижа вышли около десяти тысяч человек в красных шарфах, которые противопоставляют себя протестному движению "желтых жилетов".

Об этом передает DW со ссылкой на агентство AFP.

Демонстрация стартовала от площади Нации. Участники акции скандировали: "Да - демократии, нет - революции". На некоторых демонстрантах были надеты футболки с надписями типа "Я люблю мою республику" или "Остановить насилие". Участники несли флаги Франции и Евросоюза.

Инициатором акции выступил инженер из Тулузы Лоран Сулье, близкий по своим политическим взглядам к партии "Вперед, Республика!" президента Франции Эммануэля Макрона. "Красные шарфы" не поддерживают напрямую политику французского правительства, но выступают в защиту демократии и институтов власти в стране.

Акции "желтых жилетов", изначально вызванные возможным ростом цен на топливо, продолжаются уже 11 недель подряд. Они собирают десятки тысяч человек в различных городах Франции и регулярно приводят к стычкам протестующих с правоохранительными органами.