Президент США Дональд Трамп, подписавший временный закон о выделении средств для восстановления до 15 февраля работы правительства, предупредил о том, что второй этап шатдауна начнется в том случае, если Конгресс не выделит необходимых средств на строительство стены на границе с Мексикой.

Об этом глава Белого дома заявил в интервью The Wall Street Journal.

Отвечая на вопрос газеты, не исключает ли он очередного шатдауна, Трамп заявил, что такое развитие событий "определенно является одним из вариантов". Президент также выразил сомнение в том, что Конгресс в итоге сможет предложить какую-либо жизнеспособную сделку относительно выделения средств на строительство барьера, которую он смог бы принять.

Отвечая на вопрос, примет ли он соглашение, которое не включит в себя выделение $5,7 млрд на возведение стены на границе, Трамп сказал: "Я сомневаюсь в этом. Я должен сделать это так, как надо". Президент также отверг возможность того, что пойдет на уступки перед демократами и согласится на отказ от ассигнований на строительство пограничного барьера, если законодатели в обмен предложат принять законопроект, предоставляющий гражданство тем нелегальным иммигрантам, которые попали на территорию США еще детьми. "Это отдельный вопрос, и он должен обсуждаться отдельно", - подчеркнул Трамп.



Приостановка работы федерального правительства ("шатдаун") продолжалась в США из-за отсутствия бюджетных средств с 22 декабря до минувшей пятницы. Без финансирования все это время оставалась примерно четверть правительства, в частности Госдепартамент, минфин, минторг и министерство внутренней безопасности.

Напомним, что S&P выяснили, сколько миллиардов долларов потеряла экономика США из-за шатдауна.