До главной киноцеремонии года, вручения статуэток Оскара, остается чуть больше двух недель, а страсти накаляются. Лучших из лучших уже назвали гильдия кинокритиков и гильдия продюсеров. А вчера, 27 января, свой выбор сделала и гильдия киноактеров США. 25 ежегодная церемония вручения наград этого объединения, в которое входят около 165 тысяч артистов кино и телевидения, прошла в Лос-Анджелесе, передает ТАСС.

Главная премия цеха киноактеров (Screen Actors Guild Award) - "Лучший актерский состав в художественном фильме" - досталась геройскому боевику "Черная пантера".



Члены гильдии не выбирают лучший фильм и сериал как таковые, поэтому самой престижной наградой является премия актерскому составу. Среди художественных лент в этом году обладателем главной награды также могли стать ленты "Черный клановец" (BlacKkKlansman), "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody), "Звезда родилась" (A Star Is Born), "Безумно богатые азиаты" (Crazy Rich Asians).

В номинации "Лучший актерский состав в драматическом сериале" победу одержал телепроект "Это мы" (This Is Us). Он соперничал с сериалами "Американцы" (The Americans), "Лучше звоните Солу" (Better Call Saul), "Рассказ служанки" (The Handmaid's Tale) и "Озарк" (Ozark). В соседствующей категории, где соревновались актерские составы комедийных сериалов, награда досталась "Удивительной миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel), которой удалось обойти такие телепроекты, как "Атланта" (Atlanta), "Барри" (Barry), "Блеск" (Glow), "Метод Комински" (The Kominsky Method).

Американец Рами Малек завоевал премию Гильдии киноактеров США как "Лучший актер" за свою роль в фильме "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody).

Конкуренцию Малеку, сыгравшему роль ушедшего из жизни солиста британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри (1946-1991), составляли Кристиан Бэйл ("Власть", Vice), Брэдли Купер ("Звезда родилась", A Star Is Born), Вигго Мортенсен ("Зеленая книга", Green Book) и Джон Дэвид Вашингтон ("Черный клановец", BlacKkKlansman).

В номинации "Лучший актер второго плана" победу одержал Махершала Али, сыгравший в "Зеленой книге", за которую он также номинирован на "Оскар". Помимо него в данной категории были представлены Ричард Грант ("Сможете ли вы меня простить?", Can You Ever Forgive Me?), Адам Драйвер ("Черный клановец"), Сэм Эллиотт ("Звезда родилась"), Тимоти Шаламе ("Красивый мальчик", Beautiful Boy).

Лучшим актером в драматическом сериале назвали Джейсона Бейтмана ("Озарк", Ozark). В категории "Лучший актер в мини- сериале или телефильме" статуэтку получил Даррен Крисс ("Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений", The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story).

Американка Гленн Клоуз стала обладательницей премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award) в категории "Лучшая актриса" за свою роль в фильме "Жена" (The Wife).

С 71-летней Клоуз, которая за роль в "Жене" уже получила "Золотой глобус", в этой номинации соперничали Леди Гага ("Звезда родилась", A Star Is Born), Оливия Колман ("Фаворитка", The Favourite), Мелисса Маккарти ("Сможете ли вы меня простить?", Can You Ever Forgive Me?), Эмили Блант "Мэри Поппинс возвращается" (Mary Poppins Returns).

Последней при этом удалось одержать победу в номинации "Лучшая актриса второго плана" за роль в хоррор-ленте "Тихое место" (A Quiet Place). В данной категории также номинировались Рэйчел Вайс ("Фаворитка"), Эми Адамс ("Власть", Vice), Марго Робби ("Две королевы", Mary Queen of Scots), Эмма Стоун ("Фаворитка").

Лучшей актрисой в драматическом сериале стала Сандра О ("Убивая Еву", Killing Eve). В категории "Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме" премию Гильдии получила Патриша Аркетт ("Побег из тюрьмы Даннемора", Escape at Dannemora).

Гильдия киноактеров США, учрежденная в 1933 году, является профсоюзом, представляющим интересы артистов кино и телевидения, а также других работников индустрии, работающих в Соединенных Штатах. Свою премию организация учредила в 1995 году. С тех пор она каждый год проводит церемонию вручения почетных наград за выдающиеся достижения в области актерского мастерства.