Наркоманы в поисках "закладки" нашли мину и разобрали ее в подъезде столичной многоэтажки. Фото
В Киеве в подъезде жилого дома двое наркоманов вручную разбирали мину. Об этом сообщает в Facebook "Киев Оперативный".
Отмечается, что взрывное устройство могли оставить наркоманы, искавшие "закладку" с наркотиком.
"По предварительным данным, опасную находку наркозависимые обнаружили вблизи жилого дома, ища закладки с психотропным веществом. Подумали, что закладка внутри, они с этой миной пошли в жилой дом, на бульваре Перова, 9. Прямо там почистили ее от грязи и снега, разобрали и увидели, что внутри ничего нет и просто оставили мину на входе в подъезде", - говорится в сообщении.
Жильцы дома, увидев находку, вызвали полицию. Прибывшие сотрудники ГосЧС установили, что в мине отсутствовал запал.
Фото: facebook.com
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