В Киеве в подъезде жилого дома двое наркоманов вручную разбирали мину. Об этом сообщает в Facebook "Киев Оперативный".

Отмечается, что взрывное устройство могли оставить наркоманы, искавшие "закладку" с наркотиком.

"По предварительным данным, опасную находку наркозависимые обнаружили вблизи жилого дома, ища закладки с психотропным веществом. Подумали, что закладка внутри, они с этой миной пошли в жилой дом, на бульваре Перова, 9. Прямо там почистили ее от грязи и снега, разобрали и увидели, что внутри ничего нет и просто оставили мину на входе в подъезде", - говорится в сообщении.

Жильцы дома, увидев находку, вызвали полицию. Прибывшие сотрудники ГосЧС установили, что в мине отсутствовал запал.

Фото: facebook.com

Напомним, что в Житомире поймали контрактника при продаже взрывчатки, привезенной из Донбасса.

Также задержаны хулиганы, бросившие взрывчатку в собор в Сумах.