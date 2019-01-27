В 2018 году увеличилось количество жертв, пострадавших от антисемитских нападений. Об этом рассказал министр по делам диаспоры Израиля Нафтали Беннет, передает РИА "Новости".

Министр отметил, что в прошлом году от антисемитизма погибли 13 человек, что стало рекордом за последние 25 лет.

По словам Беннет, всплеск антисемитизма был замечен по всему миру, как на политической арене, так и на улицах, в интернете.

"Это год, который стал свидетелем самого значительного числа евреев, убитых в антисемитских атаках, с 1990-х", - добавил Беннет.

Министр подчеркнул, что самое масштабное нападение в 2018 году произошло в синагоге Питтсбурга в США, где погибли 11 евреев. Также из-за национальной нетерпимости убили 85-летнюю женщину в Париже и 19-летнего студента в США.

Напомним, что американский музей Холокоста заявил о росте антисемитизма в Украине и раскритиковал Вятровича.

Также появилось видео, как бывшие узники Освенцима почтили память жертв Холокоста.