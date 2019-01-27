В Днепропетровской области около Павлограда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием авто патрульной полиции. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

ДТП случилось вечером, 27 января в районе села Булаховка. Проезжавшие мимо водители заметили, что полицейское авто вылетело за пределы проезжей части и не упало в кювет только потому, что село на отбойник днищем и зацепилось за него парой колес.

"Вначале подумал, что это надувной муляж. Присмотрелся - нет, реальный Mitsubishi патрульных. Внутри никого не наблюдаю", - поделился в сети очевидец аварии.

Фото: Киев Оперативный

Напомним, что появилось видео с места ДТП во Львове, где на снежной дороге столкнулись сразу восемь автомобилей.

Также Всего за день непогоды в Украине произошло более восьми сотен ДТП.