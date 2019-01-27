Президент Венесуэлы Николас Мадуро не будет выполнять ультиматум европейских стран об объявлении выборов в стране. Об этом сообщает "Интерфакс".

Мадуро отметил, что "Европа снова совершает ошибку в отношении Венесуэлы", добавив,что "они должны отказаться от своего ультиматума.

Он подчеркнул, что лидер оппозиции, председатель парламента Хуан Гуаидо, провозгласив себя временным президентом, тем самым нарушил конституцию Венесуэлы.

Также президент Мадуро заявил, что он открыт для диалога, в том числе и с президентом США Дональдом Трампом. Такая встреча "маловероятна, но в то же время, не невозможна", отметил он.

Президент Венесуэлы выразил благодарность турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану за оказанную поддержку.

Напомним, что Британия, ФРГ, Франция, Испания заявили, что готовы будут признать Хуана Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не объявят о проведении выборов.

Фото: BBC.com

23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Гуаидо на массовой акции протеста объявил себя временным президентом Венесуэлы и принес присягу перед тысячами сторонников оппозиции. Это произошло в день, когда в Каракасе и в других городах страны проходят массовые манифестации противников главы государства Николаса Мадуро.

Жители Каракаса и других городов страны вышли на акции протеста против Мадуро из-за событий, произошедших в Каракасе ранее на этой неделе - разгона с применением слезоточивого газа манифестантов и отстранения Гуаидо от должности главы Национальной ассамблеи страны. Большинство венесуэльских парламентариев находятся в оппозиции к Мадуро.

Гуаидо уже признал временным президентом страны президент США Дональд Трамп.



"Национальная ассамблея, исполняя роль единственно легитимной, законно избранной ветви власти, обратилась к конституции страны, чтобы объявить Николаса Мадуро нелегитимным, а канцелярию президента таким образом - свободной", - отмечается в заявлении Трампа.

"В администрации США заявили, что будут рассматривать любые шаги в отношении венесуэльских властей, если они задействуют силу против оппозиционеров. "Если Мадуро и его приближенные выберут насильственный метод ответа, если они выберут причинение вреда кому-либо из Национальной ассамблеи... то для США на столе будут все варианты в отношении действий, которые следует предпринять", - заявили в Белом доме.

Вслед за США признали Гуаидо временным президентом Венесуэлы входящие в "Группу Лимы" Аргентина, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Панама, Парагвай и Перу. В распространенном заявлении эти страны заявили о "поддержке начала демократических изменений в Венесуэле и проведения в кратчайший срок выборов в этой стране с участием всех политических сил". Поддержку Гуаидо выразил и председатель Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро.

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам Федерика Могерини также заявила, что "ЕС полностью поддерживает Национальное собрание как демократически избранный институт, полномочия которого необходимо восстановить и уважать" позже пресс-секретарь высокого представителя ЕС по иностранным делам Майя Коцьянчич уточнила, что заявление Могерини по Венесуэле является позицией, которую одобрили все государства-члены Евросоюза.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал незаконным избрание на должность президента Венесуэлы Мадуро и заверил, что Европа выступает за восстановление демократии в этой стране.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что проходящие в последние дни в Венесуэле массовые акции протеста, а также приведшее к человеческим жертвам противостояние между силовиками и активистами являются результатом популистской политики Мадуро.



В украинском МИД заявили, что Украина вместе с другими демократическими странами будет поддерживать шаги, направленные на восстановление демократии, верховенства права и конституционного порядка в Венесуэле, а ключевую роль в этом процессе должна играть легитимно избранная Национальная ассамблея.

"Поддерживаем венесуэльский народ в его стремлении к восстановлению демократии и конституционного порядка в стране и в этой связи - деятельность Национальной ассамблеи. Запугивание и препятствование деятельности парламента, а также насилие против участников мирных демонстраций должны быть прекращены", - сказала спикер МИД Катерина Зеленко.