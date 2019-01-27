В Германии на турнире H&N Cup по стрельбе украинские спортсмены завоевали золотые медали. Об этом в Facebook сообщает НКС.

Сообщается, что стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук победили в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров в миксе.

"Команда Украины (MIX-пистолет) в составе Елены Костевич и Олега Омельчука, с рекордом мира в квалификации, стали победителями международных соревнований в Мюнхене. Поздравляем наших лидеров", - сказано в сообщении.

Костевич в миксте с Омельчуком показала результат 488.3 и установила новый рекорд мира, который ранее принадлежал россиянам Виталине Бацарашкиной и Артему Черноусову (488,1).

Родившаяся в Хабаровске олимпийская чемпионка Афин - 2004 Елена Костевич уже дважды поднималась на вершину пьедестала H&N Cup в первый день соревнований.

Фото: facebook.com

Напомним, что Свитолина наконец-то обыграла неудобную американку и вышла в четверть финал турнира.

Также 15-летняя украинка в первые в карьере одержала победу на теннисном турнире.