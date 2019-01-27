Лекарства нужно запивать водой, а не газировкой, кофе или молоком. Об этом в Facebook рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая раньше уже объяснила украинцам, почему нельзя есть апельсины и грейпфруты при употреблении некоторых лекарств.

"Если для одних препаратов критической разницы нет, то с другими нужно быть очень осторожными. Несоблюдение инструкции применения приведет к тому, что лекарства будут недееспособны или нанесут вред", - предупредила она.

Чиновник отметила, что лучше всего лекарства запить стаканом воды. И при этом всегда нужно следовать инструкциям для медицинских препаратов.

"Если сказано "натощак", значит, нельзя есть по крайней мере 2 часа до приема лекарств и полчаса после. Кислотность желудка, наличие желчи, пищевых волокон или ионов металлов влияет на биодоступность лекарств. То есть усвоится именно количество действующего вещества препарата, которое вам нужно", - добавила Супрун.

Также, если нет воды, можно запивать едва теплым чаем.

"Не запивайте лекарства газированными напитками, особенно если препарат следует пить натощак - такие лекарства должны как можно меньше быть в кислой среде, а сладкие газированные напитки как раз кислые", - добавила Супрун.

Кроме того, несмотря на отсутствие универсального запрета, кофе лекарства также лучше не запивать.

"Кофеин может взаимодействовать с рядом препаратов, которые разрушаются той же системой обезвреживания, что и кофе. Поэтому их одновременное потребление приведет к тому, что в крови будет много и кофеина, и лекарств", - написала и.о. министра.

Кофе также запрещено употреблять вместе с лекарствами, которые содержат эфедрин.

Молочные продукты могут помешать усвоению антибиотиков ципрофлаксина и норфлаксина, поэтому Супрун посоветовала употреблять молочные продукты не менее чем через два часа после приема лекарств.

Фото: facebook.com

Напомним, что Супрун рассказала про токсины в вакцинах и сколько прививок может вынести ребенок.

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