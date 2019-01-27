Компания Facebook закрывает работу приложения "Moments" для частного обмена фото с друзьями в социальной сети. Об этом сообщает Cnet.

В компании подчеркнули, что хотят позволить людям скачать снимки из приложения, прежде чем оно будет выключено.

"Facebook заявил, что закроет "Moments" - автономное приложение для приватного обмена фотографиями с друзьями, отчасти потому, что мало кто пользуется им. Приложение прекратит работать 25 февраля", - пишет портал.



Приложение "Moments" запущенное впервые в 2015 году, позволяет обмениваться фотографиями, которые хранятся на вашем телефоне с вашими друзьями на Facebook, без фактической загрузки фотографий в саму социальную сеть. Концепция, подобная Google Фото позволяет людям легко обмениваться групповыми фотографиями или фотографиями из отпусков.

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