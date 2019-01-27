В США спущен на воду второй в новейшей серии невидимок эсминец USS Michael Monsoor класса Zumwalt (DDG-1001). Об этом сообщает РИА "Новости".

Церемония включения корабля в состав ВМС состоялась в калифорнийском Сан-Диего. Экипаж будет состоять из 148 офицеров и матросов.

"USS Michael Monsoor одно из наиболее боеспособных средств, которыми обладает Америка. Данный корабль обеспечит независимое присутствие и сдерживание на ближайшие годы", - сообщил заявил глава Военно-морских сил страны Ричард Спенсер.

Закладка киля Michael Monsoor состоялась в мае 2013 года на верфи компании Bath Iron Works в Бате (штат Мэн). На воду корабль был спущен в 2016 году и передан ВМС в апреле 2018 года для окончательных испытаний и довооружения.

Предполагается, что Пентагон будет иметь три таких эсминца в своем распоряжении. Первый - ему дали название Zumwalt - был заложен в 2010 году, спущен на воду в октябре 2013 года, передан ВМС в мае 2016 года и введен в строй в октябре того же года. Третий - Lyndon B. Johnson - был заложен в январе 2017 года. Ожидается, что ВМС получат его в 2020 году.

Одной из главных особенностей новейшей серии называют чрезвычайно сложное их обнаружение имеющимися у современных военно-морских сил средствами.

Напомним, что на воду спущен первый эсминец, который Иран строил 6 лет без помощи иностранцев.

Также в Черное море зашел эсминец США "Carney".