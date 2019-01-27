Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал о своем состоянии здоровья после поражения американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator. Об этом сообщает пресс-служба Союза ММА России.

Спортсмен отметил, что чувствует себя хорошо, ранения небольшие.

"После боя чувствую себя хорошо, рассечение над глазом не глубокое, вчера мне наложили несколько швов. Через пару недель все заживет. Хочу сказать спасибо всем, кто помогал мне готовиться, кто приехал на бой, и кто встал рано утром посмотреть поединок. Благодарю всех за поддержку и ваши молитвы. На все воля Божья", - сказано в сообщении.

Напомним, что Бейдер нокаутировал Емельяненко в первом же раунде и стал чемпионом, став обладателем сразу двух поясов - победителя Гран-при и чемпиона в тяжелом весе.

Также в России подтвердили избиение дочери борца Емельяненко.