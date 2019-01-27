В России из Третьяковской галереи похитили картину "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи. Об этом сообщает "Интерфакс".

"В полицию обратились работники охраны одного из музеев столицы с сообщением о том, что при осуществлении видеонаблюдения за экспозицией, они увидели, что неизвестные лица сняли со стены одного из залов картину и скрылись с места происшествия. Сотрудниками установлено, что похищена работа Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", - рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Сообщается, что картина пропала на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.

"Мужчина, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну Куинджи, достал его из рамы и удалился", - отметил собеседник агентства.

Минкультуры РФ уже экстренно внес в реестр похищенных картину "Ай-Петри. Крым", чтобы предотвратить ее вывоз за границу, сообщил директор департамента музеев ведомства Владислав Кононов.

По его словам, Третьяковская галерея в настоящее время готовит официальное заявление "уже не о факте пропажи, а о факте кражи картины Куинджи под названием "Ай-Петри", которое случилось сегодня в ходе работы выставки".

Добавим, что правоохранительные органы уже составили фоторобот преступника, похитившего картину. Установлено, что у вора имелся сообщник, поджидавший его на автомобиле.

Картина "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи, фото: Википедия

Архип Иванович Куинджи (при рождении Куюмджи; (15 (27) января 1842, по другой версии 1841 или 1843, местечко Карасу (Карасёвка), Мариупольский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя - 11 (24) июля 1910, Санкт-Петербург, Российская империя) - русский художник греческого происхождения, мастер пейзажной живописи.

Напомним, что полиция задержала вора-профессионала из Украины, который украл картину Ренуара в Вене.

Также старушка из Гааги передала в музей ранее неизвестную картину Винсента Ван Гога.