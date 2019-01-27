Первыми в полицию о краже полотна Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи заявили работники охраны музея.

Они сообщили, что при осуществлении видеонаблюдения за экспозицией музея они увидели, что неизвестные лица сняли со стены одного из залов картину и скрылись с места происшествия.

Здесь висела картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", фото: instagram.com/kudin417/

Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Страховая стоимость похищенной картины "Ай-Петри. Крым" художника Архипа Куинджи из Третьяковской галереи оценивается в 12 млн рублей.

По словам источника, двое неизвестных сняли картину "Ай-Петри. Крым" со стены прямо на глазах у посетителей, которые ею любовались, и скрылись в неизвестном направлении.

Отмечается, что работники музея также не обратили внимание на этих людей.

"С большой долей вероятности, картину вынесли за пределы музея. Полотно небольшое. Его размеры - 39 на 53 [см]", - добавили в правоохранительных органах.

Пропажу произведения обнаружили около шести часов вечера. Место, где висела картина огородили, а на выходе посетителей досматривали.

По предварительной информации, неизвестный мужчина не только при свидетелях снял картину со стены, но также вытащил ее из рамы и после этого скрылся. Очевидцы приняли его за работника музея и не пытались помешать.

Рядом с неизвестным находился еще один мужчина, но не известно был ли это его сообщник или один из любителей живописи, посетивший выставку.

Полиция обыскивает посетителей при выходе из Третьяковской галереи после похищения картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым"

Здание галереи работает только на выход, посетителей при выходе обыскивают сотрудники полиции.

Около здания стоят два полицейских автомобиля. Внутри здания замечены сотрудники Росгвардии, в том числе работники туристической полиции.

Архип Иванович Куинджи (при рождении Куюмджи; (15 (27) января 1842, по другой версии 1841 или 1843, местечко Карасу (Карасёвка), Мариупольский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя - 11 (24) июля 1910, Санкт-Петербург, Российская империя) - русский художник греческого происхождения, мастер пейзажной живописи.

Это второе серьезное происшествие в Третьяковской галерее за последние восемь месяцев.

Вечером 25 мая 2018 года в Третьяковской галерее был задержан мужчина, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" и повредил полотно. Картина изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музея.